Hisse senedi fonlarından rekor çıkış

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre 21 Aralık haftasında küresel hisse senedi fonlarından bugüne kadar görülen en büyük sermaye çıkışı oldu.

ABD hisse senedi değer fonlarından 17,2 milyar dolar ile bugüne kadar ki en büyük sermaye çıkışı yaşandı.

Gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarına ise 3,2 milyar dolar, 3 haftadır ilk kez sermaye girişi oldu.

21 Aralık haftasında küresel tahvil fonlarından 10 milyar dolar çıkış yaşanırken, altın fonlarına 0,1 milyar dolar girdi.