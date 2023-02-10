Hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı oldu

ABD'de beklentilerden güçlü gelen istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faizleri öngörülenden daha uzun süre yüksek tutmaya yönlendireceği endişelerini ortaya çıkarması hisse senedi fonlarından sermaye çıkışını tetikledi.

8 Şubat haftasında ABD hisse senedi fonlarından 470 milyon dolar çıktı. Avrupa ve Asya fonlarına ise yaklaşık 100 milyon dolar girdi.

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre de küresel hisse senedi fonlarından 7,4 milyar dolar çıktı. Nakit fonlardan 10,1 milyar dolar çıkarken, tahvil fonlarına 7,4 milyar dolar girdi.

ABD hisse senetlerinden son 3 haftadaki ilk sermaye çıkışının gerçekleştiğini belirten EPFR, Avrupa hisse senedi fonlarından bir haftalık aranın ardından yeniden çıkış yaşandığını vurguladı.

8 Şubat haftasında ABD hazine kağıtlarından 63 milyon dolar çıktı. Bu son 11 haftadaki ilk sermaye çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Çin hisse senetlerinden de 3,1 milyar dolar ile 2022 yılı Mart ayından bu yana görülen en büyük sermaye çıkışı gerçekleşti.