'Hisse senedi piyasaları henüz dibi görmedi'

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi'nin son 9 gündür gerilemekte olduğuna işaret eden stratejistler bunun 2011 yılından bu yana görülen en uzun süreli düşüş olduğuna da dikkat çekti.

Stratejistler "Kararlı bir dip oluşmadan önce daha fazla zayıflık ve inişli çıkışlı piyasalar bekliyoruz" değerlendirmesini de yaptı.

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi ağustos ayı ortasından bu yana %9 düştü ve haziran ayının en düşük seviyesine inerse 2020 yılındaki pandemi etkisinden bu yana en düşük seviyelere ulaşacak.