Hisse ve tahvil fonlarına sermaye girişi devam etti

BofA'nin EPFR verilerinden derlediği rapora göre 5 Mayıs haftasında global hisse senedi fonları 18,5 milyar dolar, tahvil fonları 13,5 milyar dolar sermaye çekmeyi başardılar.

5 Mayıs haftasında global altın fonlarına sermaye girişi ise, 1,6 milyar dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

BofA bu raporla birlikte yaptığı değerlendirmede ise, Fed'in güçlü ekonomik verilere rağmen teşvik vanasını açık tutmaya devam edeceğini söylediğini, ancak varlık alım azaltımının başladığı "kötü haberinin" yayılmakta olduğunu belirtti.

BofA, ikinci ve üçüncü çeyrek verilerine atıfta bulunarak, makroekonomi ne kadar güçlü olur ise varlık azaltımının büyüklüğünün ve hızının o kadar yüksek olacağını savundu.