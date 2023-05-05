Hisse yatırımcısı 5 milyonu aştı
Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4 Mayıs tarihi itibarıyla 5 milyonu aştı.
05.05.2023 - 16:41 | | İHA
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 4 Mayıs tarihi itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 5 milyon 53 bin 436 kişi oldu. Pay senedi yatırımcısı aylık 829 bin 300, yıllık 2 milyon 546 bin 896 kişi arttı.
Yatırımcılardaki aylık artış yüzde 19,63, yıllık ise yüzde 101,61 olarak gerçekleşti. Pay senedi yatırımcılarının toplam portföy değeri 5,06 trilyon lira oldu.
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