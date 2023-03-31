Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

2023 yılı Şubat ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre %1,63, bir önceki yılın aralık ayına göre %17,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %89,81 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık %72,53 arttı



Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %72,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %92,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %73,11, gayrimenkul hizmetlerinde %78,39, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %95,48, idari ve destek hizmetlerde %84,69 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık %0,33 azaldı



Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,33 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,28 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %6,47 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,40 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,08 artış, idari ve destek hizmetlerde %2,58 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %27, telekomünikasyon hizmetleri %50,75, kiralama ve leasing hizmetleri %55,01 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri %127,25, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %127,11, programcılık ve yayıncılık hizmetleri %122,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi



H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetleri %7,46, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %2,38, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %2,05 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %12,19, istihdam hizmetleri %11,92, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler %10,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.