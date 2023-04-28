Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre %20,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,55 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %62,06 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %62,06, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %89,25, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %72,31, gayrimenkul hizmetlerinde %79,50, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %93,87, idari ve destek hizmetlerde %85,55 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %1,69 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,69, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,64, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,81, gayrimenkul hizmetlerinde %6,47, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,45, idari ve destek hizmetlerde %2,91 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 8 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 19 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %15,21, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %51,54, telekomünikasyon hizmetleri %53,45 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %128,96, istihdam hizmetleri %123,21, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %121,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 14 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 13 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden istihdam hizmetleri %2,12, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri %1,94, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %1,44 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %10,88, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %10,35, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %7,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.