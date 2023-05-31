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Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık %71,81, aylık %3,90 arttı.

31.05.2023 - 10:07 |
Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,90, bir önceki yılın aralık ayına göre %24,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,81 ve on iki aylık ortalamalara göre %87 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %56,90 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %56,90, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %88,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %75,85, gayrimenkul hizmetlerinde %76,76, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %95,58, idari ve destek hizmetlerde %89,63 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %1,32 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,31, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,79, gayrimenkul hizmetlerinde %5,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,66, idari ve destek hizmetlerde %6,29 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 20 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %9,48, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %48,36, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %55,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %141,17, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %130,10, istihdam hizmetleri %127,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 9 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 18 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %1,17, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %0,43 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %21,98, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %12,59, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %11,99 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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