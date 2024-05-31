Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %87,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %79,39 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %82,10 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %82,10 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %88,82 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %89,24 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %72,96 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %101,91 artış, idari ve destek hizmetlerde %94,39 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %3,35 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %3,35 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %5,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %6,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %6,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %7,65 artış, idari ve destek hizmetlerde %4,54 artış gerçekleşti.