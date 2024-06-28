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Uzmanpara Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %84,60 arttı, aylık %1,63 arttı.

28.06.2024 - 10:45 |
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

H-ÜFE 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %80,77 artış gösterdi.

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H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %82,54 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %82,54 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %86,31 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %84,16 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %75,43 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %89,92 artış, idari ve destek hizmetlerde %89,27 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %1,29 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,29 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,45 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,50 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde %5,68 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %3,61 azalış, idari ve destek hizmetlerde %2,45 artış gerçekleşti.

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