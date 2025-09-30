Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %36,16 arttı, aylık %2,47 arttı.
H-ÜFE 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,09 artış gösterdi.
H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %28,91 ARTTI
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %28,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %36,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %41,62 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %49,24 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %47,17 artış, idari ve destek hizmetlerde %41,54 artış gerçekleşti.
H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %1,91 ARTTI
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %3,01 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %2,95 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %3,23 artış, idari ve destek hizmetlerde %3,17 artış gerçekleşti.