Hizmet Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %34,93 arttı, aylık %0,70 azaldı.

31.12.2025 - 10:10 |
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

H-ÜFE 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,70 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,71 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %31,51 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %31,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %36,00 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %35,19 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %42,22 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %39,35 artış, idari ve destek hizmetlerde %38,49 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %0,09 AZALDI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,09 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,91 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,15 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %8,57 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,75 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,29 azalış gerçekleşti.

