Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %7,42, bir önceki yılın aralık ayına göre %60,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %90,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,53 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %121,28 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %121,28, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %81,72, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %56,29, gayrimenkul hizmetlerinde %77,05, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %60,93, idari ve destek hizmetlerde %80,34 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %4,20 ARTTI



Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,20, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,82, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,58, gayrimenkul hizmetlerinde %9,59, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %10,23, idari ve destek hizmetlerde %17,11 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %21,65, hukuk ve muhasebe hizmetleri %30,46, telekomünikasyon hizmetleri %34,05 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri %159,96, su yolu taşımacılığı hizmetleri %142,01, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %127,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 11 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



Aylık azalış gösteren tek alt sektör %25,38 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. Buna karşılık istihdam hizmetleri %38,23, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %20,31, posta ve kurye hizmetleri %17,38 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.