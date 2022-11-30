Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre 2022 yılı Ekim ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre %2,05, bir önceki yılın aralık ayına göre %75,79, bir önceki yılın aynı ayına göre %104,28 ve on iki aylık ortalamalara göre %84,03 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %132,35 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %132,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %102,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %69,01, gayrimenkul hizmetlerinde %63,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %85,62, idari ve destek hizmetlerde %97,74 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %0,83 ARTTI



Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,83 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,26 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,49 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %7,21 artış, idari ve destek hizmetlerde %0,54 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri %41,68, hukuk ve muhasebe hizmetleri %47,22, gayrimenkul hizmetleri %63,28 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri %155,38, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri %135,22, programcılık ve yayıncılık hizmetleri %123,33 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 10 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri %8,43, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %7,93, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %5,64 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %23,96, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %20,59, bilgi hizmetleri %11,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.