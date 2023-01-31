Hizmet üretici fiyat endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre 2022 yılı Aralık ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre %1,41, bir önceki yılın aralık ayına göre %78,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %89,94 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %80,17 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %80,17, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %89,99, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %63,97, gayrimenkul hizmetlerinde %73,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %78,58, idari ve destek hizmetlerde %80,43 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %1,08 ARTTI



Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,08 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,27 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,59 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,85 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,84 artış, idari ve destek hizmetlerde %0,95 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri %41,13, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %43,07, hukuk ve muhasebe hizmetleri %47,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %121,59, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %119,97, veterinerlik hizmetleri %103,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 16 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 11 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri %12,59, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %1,86, su yolu taşımacılığı hizmetleri %1,86 ile endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetleri %7,10, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri %5,57, yiyecek ve içecek sunum hizmetleri %4,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.