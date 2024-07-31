Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

H-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %5,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,96 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %81,16 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %73,02 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %73,02 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %78,98 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %79,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %80,04 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %86,10 artış, idari ve destek hizmetlerde %80,71 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %4,51 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,98 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,66 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %10,75 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,95 artış, idari ve destek hizmetlerde %7,28 artış gerçekleşti.