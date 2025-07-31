Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

H-ÜFE 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,72 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,40 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,79 artış gösterdi.

Haberin Devamı

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %31,24 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %31,24 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %38,89 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %41,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %37,07 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %49,68 artış, idari ve destek hizmetlerde %42,15 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %4,44 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %4,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %7,37 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,28 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %6,13 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,62 artış, idari ve destek hizmetlerde %6,14 artış gerçekleşti.