Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi
HaberlerUzmanparaHizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %36,35 arttı, aylık %3,21 arttı.

29.08.2025 - 10:20 |
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

H-ÜFE 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,21 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,78 artış gösterdi.

Haberin Devamı

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %31,89 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %31,89 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %37,41 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %41,00 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %48,65 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %36,11 artış, idari ve destek hizmetlerde %41,68 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %2,97 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,97 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %5,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,26 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %10,91 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,17 azalış, idari ve destek hizmetlerde %3,50 artış gerçekleşti.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Bakan Uraloğlu: Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceğiz

Bakan Uraloğlu: Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceğiz