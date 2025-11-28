Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

H-ÜFE 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,19 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,02 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,96 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %30,92 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %30,92 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %35,53 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %35,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %47,11 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %39,51 artış, idari ve destek hizmetlerde %38,01 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %0,91 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,03 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,16 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,52 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,78 artış, idari ve destek hizmetlerde %2,18 azalış gerçekleşti.