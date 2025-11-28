Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi
HaberlerUzmanparaHizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %34,85 arttı, aylık %0,19 arttı.

28.11.2025 - 10:05 |
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

H-ÜFE 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,19 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,02 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,96 artış gösterdi.

Haberin Devamı

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %30,92 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %30,92 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %35,53 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %35,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %47,11 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %39,51 artış, idari ve destek hizmetlerde %38,01 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %0,91 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,03 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,16 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,52 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,78 artış, idari ve destek hizmetlerde %2,18 azalış gerçekleşti.

Meteoroloji hafta sonu için alarm verdi! Pazar gününe dikkat: Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji hafta sonu için alarm verdi! Pazar gününe dikkat: Kar ve sağanak geliyor

Cuma bülteninde ilk tercih Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları… Bundesliga’da haftanın açılışında goller tercih ediliyor. İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

Cuma bülteninde ilk tercih Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları… Bundesliga’da haftanın açılışında goller tercih ediliyor. İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları