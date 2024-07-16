Hizmet Üretim Endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %4,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri %0,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,2 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %5,0 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %1,3 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %0,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri %6,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,7 arttı.