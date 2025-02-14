Hizmet üretim endeksi arttı

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,6 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri %10,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,9 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %1,6 azaldı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %1,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %0,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri %3,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %1,5 azaldı.