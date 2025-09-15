Hizmet üretim endeksi arttı

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %14,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri %15,7 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %6,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,3 arttı.

Haberin Devamı

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,4 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,4 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,7 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %2,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,3 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,4 azaldı.