Hizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %4,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri %7,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %9,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %2,8 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,4 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %0,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,2 arttı.