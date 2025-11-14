Hizmet üretim endeksi arttı

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %4,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %17,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri %6,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %2,5 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,1 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri %2,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %0,1 azaldı.