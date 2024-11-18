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Hizmet üretim endeksi belli oldu

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı.

18.11.2024 - 10:07 |
Hizmet üretim endeksi belli oldu

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %1,2 arttı, gayrimenkul hizmetleri %18,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,7 azaldı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,3 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,0 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,3 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %2,0 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,3 azaldı.

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