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Hizmet üretim endeksi yükseldi

Hizmet üretim endeksi yıllık %3,9 arttı.

16.07.2025 - 10:10 |
Hizmet üretim endeksi yükseldi

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %6,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %8,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri %8,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,8 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %7,9 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %1,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri %0,7 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,1 arttı.

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