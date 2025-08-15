Hizmet üretim endeksi yükseldi

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %4,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %18,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,3 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %5,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık %0,5 azaldı



Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,5 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri %0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %1,0 azaldı.