Hizmet üretim endeksi yükseldi

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %13,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri %14,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %2,6 arttı.

Haberin Devamı

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,3 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,4 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,4 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %3,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %1,2 azaldı.