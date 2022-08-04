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Hollanda'da enflasyon çift haneyi gördü

Hollanda'da enflasyon 47 yıl sonra ilk kez çift haneli rakamları gördü.

04.08.2022 - 09:21 |
Hollanda'da enflasyon çift haneyi gördü

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2022 yılı Temmuz ayı verilerini açıkladı.

CBS'nin açıklamasına göre temmuz ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Böylece ülkede enflasyon 1975 yılının Eylül ayında görülen yüzde 10,4 seviyesinin ardından ilk kez çift haneli rakama geldi.

Hollanda'da enflasyon önceki üç ayda gerileme gösteriyordu. Mart ayında yüzde 9,7 olan tüketici fiyatları, nisan ayında yüzde 9,6, mayıs ayında yüzde 8,8 ve haziran ayında yüzde 8,6'ya inmişti. CBS, aylık bazda enflasyon artışının yüzde 2,1 olduğunu bildirdi.

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