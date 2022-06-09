Hollanda'da enflasyon geriledi

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) tüketici fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

CBS'nin açıklamasına göre mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Böylece yıllık bazda enflasyon yüzde 9,6'dan yüzde 8,8'e geriledi.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 0,8 düşerken, yıllık yükseliş yüzde 11,2'den yüzde 10,2'ye indi.