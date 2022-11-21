Hong Kong Borsası için tavsiyesini yükseltti

Çin'in sıfır Covid-19 politikasını gevşetmesiyle birlikte gayrimenkul sektöründe yaşanacak bir toparlanmanın şirket karlarını yükselteceğini öngören Citigroup, Hong Kong Borsası için tavsiyesini "ağırlığını artır" seviyesine çıkardı.

Citigroup stratejistleri Tayvan için tavsiyelerini "nötr"e indirirken, Güney Kore için tavsiyelerini de "ağırlığını azalt"a düşürdü. Her iki borsada da şirketlerin karlılıklarının daralmakta olduğu işaret edildi.

Güneydoğu Asya'da ise Malezya hisse senetleri için tavsiye "ağırlığını artır"a çıkarılırken, Endonezya için "nötr"e indirildi.