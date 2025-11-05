Hong Kong Borsası rekor kar açıkladı

Canlı Borsa
Hong Kong Borsası'nın üçüncü çeyrekte karı rekor kırdı.

05.11.2025
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEX), üçüncü çeyrekte net karını HK$4,9 milyar (630 milyon dolar) seviyesine çıkararak Bloomberg’in HK$4,71 milyarlık piyasa beklentisini aştı. Bu sonuç, şirketin tarihindeki en yüksek üçüncü çeyrek performansı oldu.

HKEX CEO’su Bonnie Chan, "HKEX, küresel çeşitlenme ivmesini ve Çin varlıklarının cazibesini yakalamaya devam etti" dedi.

Borsa, bu yıl halka arz gelirlerinde son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor. Aynı zamanda, hisse senedi ve türev işlemlerinde de rekor seviyelere ulaşıldı.

