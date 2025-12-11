Hong Kong gösterge faizini 25 baz puan indirdi

Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) yaptığı açıklamada, gösterge faiz oranını yüzde 4,25'ten yüzde 4'e çektiğini bildirdi.

Haberin Devamı

HKMA, Fed'in faiz indirimi kararını takip ederken Hong Kong'un büyük ticari bankaları HSBC, Standart Chartered ve Bank of China'nın (Hong Kong) da kredi faizlerinde indirime gitmesi bekleniyor.

Faiz kararı, HKMA'nın bu yıl Fed'e paralel olarak yaptığı üçüncü indirim oldu. Fed, bundan önce politika faizini eylül ve ekim aylarında 25'er baz puan düşürmüş, HKMA da aynı oranda faiz indirimleri uygulamıştı.

Fed, dün politika faizini 25 baz puan düşürerek, yüzde 3,5-3,75 aralığına çekmişti.

Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.