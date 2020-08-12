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12.08.2020 - 15:44 | | AA

Hong Kong hava yolu şirketinin zararı 1 milyar doları geçti

Hong Kong’un bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Cathay Pacific, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ilk yarısında 9,87 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 1,27 milyar dolar) zarara uğradığını açıkladı.

Hong Kong hava yolu şirketinin zararı 1 milyar doları geçti
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Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, Cathay Pacific, ocak-haziran ayları arasında Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,27 milyar dolar zarar etti.

Şirket ayrıca söz konusu süre zarfında taşıdığı yolcu sayısının geçen yıla oranla yüzde 76 düştüğünü belirterek, bu yılın ilk yarısında 4,4 milyon yolcu taşıdıklarını duyurdu.

Yönetim Kurulu Başkanı Partick Healy, Kovid-19 salgını nedeniyle son 70 yılın en büyük sınamasıyla yüzleştiklerini kaydederek, küresel sağlık krizinin, seyahat sektörüne büyük zarar verdiğini ve geleceğin hala "belirsiz" olduğunu söyledi.

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