'Hong Kong'da konut fiyatları düşecek'
Morgan Stanley, Hong Kong'da konut fiyatlarının bu yıl toparlanacağına dair fazla iyimser çağrısından vazgeçti.
13.10.2023 - 13:13 |
Analistler Praveen Choudhary ve Jeffrey Mak'ın hazırladıkları rapora göre Morgan Stanley, Asya'nın finans merkezi olan Hong Kong'da konut fiyatlarının 2023 yılında %3 düşmesini bekliyor. 2022'de fiyatlar %16 düşmüştü.
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Morgan Stanley, 2024 yılı için ortalama satış fiyatlarında %5 ile %10 arasında bir düşüş daha öngördü ve bu durumdan satın alınabilirliğin azalması, arazi arzındaki artış, maliyetlerin geliri aştığı negatif kira taşıması ve hisse senedi piyasasının üst üste dördüncü yıllık düşüşe doğru ilerlediği bir ortamda duyarlılığın zayıflamasını sorumlu tuttu.