'Hong Kong'da konut fiyatları düşecek'

Analistler Praveen Choudhary ve Jeffrey Mak'ın hazırladıkları rapora göre Morgan Stanley, Asya'nın finans merkezi olan Hong Kong'da konut fiyatlarının 2023 yılında %3 düşmesini bekliyor. 2022'de fiyatlar %16 düşmüştü.

Haberin Devamı

Morgan Stanley, 2024 yılı için ortalama satış fiyatlarında %5 ile %10 arasında bir düşüş daha öngördü ve bu durumdan satın alınabilirliğin azalması, arazi arzındaki artış, maliyetlerin geliri aştığı negatif kira taşıması ve hisse senedi piyasasının üst üste dördüncü yıllık düşüşe doğru ilerlediği bir ortamda duyarlılığın zayıflamasını sorumlu tuttu.