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HSBC, ABD'den çekildiğini açıkladı

HSBC zarar etmekte olan bazı faaliyetlerini satarak, diğerlerini de kapatarak ABD perakende bankacılık sektöründen geri çekilmekte olduğunu bildirdi.

27.05.2021 - 08:32 |
HSBC, ABD'den çekildiğini açıkladı

Avrupa'nın en büyük bankası olan HSBC'nin ABD perakende bankacılık sektöründen çıkması uzun süreden bu yana beklenen bir adımdı. HSBC, büyük yerel oyuncular ile rekabette zorlandığı Kuzey Amerika piyasalarındaki mevcudiyetini yıllardan bu yana azaltmaya çalışıyordu.

HSBC, Şubat ayında revize ettiği stratejisinde esas olarak Asya'da varlık yönetimi alanına odaklanacağını bildirmişti.

HSBC'nin ABD'nin doğu kıyısındaki bireysel ve küçük işletme bankacılığı bölümleri ile 80 şubesini Citizens Bank aldı. Batı kıyısındaki 10 şubesini ise Cathay Bank alacak.

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