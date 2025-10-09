HSBC, Hong Kong Borsası'ndan çekilecek

HSBC Üst Yöneticisi (CEO) Georges Elhedery, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında, Hang Seng'in borsadan çekilmesine ilişkin planı duyurdu.

Plana göre HSBC, Hang Seng'in Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisselerini, hisse başına 155 Hong Kong doları (19,92 ABD doları) ödeyerek satın alacak. Satın almanın ardından hisseler iptal edilerek şirket borsadan çekilecek.

HSBC'ye 106,16 milyar Hong Kong dolarına (13,64 ABD doları) mal olması beklenen satın almanın ardından Hang Seng, mevcut yönetim kuruluyla kendi markasını, banka lisansını, şube ağını ve operasyonlarını sürdürecek.

Dünkü kapanışta 119 Hong Kong dolarından (15,29 ABD doları) işlem gören banka hisseleri, planın duyurulmasının ardından bugün 149 Hong Kong dolarına (19,15 ABD doları) kadar çıktı.

EMLAK KREDİLERİNDEKİ ZARAR, BANKANIN KARLILIĞINDA DÜŞÜŞE YOL AÇMIŞTI

Hang Seng, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bu yıl karlılığının ilk 6 ayda yüzde 30 azaldığını açıklamıştı. Karlılıktaki düşüşte karşılıksız emlak kredilerinin miktarının yüzde 85 artışla 25 milyar Hong Kong dolarına (3,2 milyar ABD doları) çıkması etkili olmuştu.

Hong Kong'da emlak fiyatlarının 2021'deki tepe noktasına kıyasla yüzde 30 değer kaybetmesi, kentin en büyük yerel kredi kuruluşlarından biri olan Bankayı olumsuz etkilemiş, bilançosundaki karşılıksız emlak kredilerinin oranı haziran sonunda tüm kredilerin yüzde 6,69'una çıkmıştı.

HSBC, 1965 yılında Hang Seng'in yüzde 51 hissesini satın alarak hakim ortak haline gelmişti. Kendi kuruluş kökleri de İngiliz sömürgesi altındaki Hong Kong'a dayanan İngiliz bankası, zaman içinde bankadaki hisse payını yüzde 63'e kadar yükseltmişti.

1972'de ilk kez halka arz edilen Hang Seng'in hisseleri 50 yılı aşkın süredir Hong Kong Borsası'nda işlem görüyordu.