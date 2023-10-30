HSBC karı beklentinin altında kaldı
HSBC Holdings yüksek faiz oranlarının karlılığı artırmasıyla üçüncü çeyrekte vergi öncesi karında %240 artış sağladı ancak analist beklentisini karşılayamadı.
30.10.2023 - 08:27 | | Foreks Haber
Avrupa'nın en büyük bankası HSBC temmuz-eylül döneminde 7,7 milyar dolar vergi öncesi kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde vergi öncesi kar 3,2 milyar dolar olmuştu.
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Analistler ise ortalama 8,1 milyar dolar vergi öncesi kar tahmin ediyordu.
Banka yaptığı açıklamada 3 milyar dolara varan büyüklükte hisse senedi geri alım programı başlatma niyetinde olduğunu da ifade etti. Hisse geri alımı 2023 mali yılı sonuçlarının açıklanacağı 21 Şubat 2024'e kadar tamamlanacak.