HSBC karı beklentinin altında kaldı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC temmuz-eylül döneminde 7,7 milyar dolar vergi öncesi kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde vergi öncesi kar 3,2 milyar dolar olmuştu.

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Analistler ise ortalama 8,1 milyar dolar vergi öncesi kar tahmin ediyordu.

Banka yaptığı açıklamada 3 milyar dolara varan büyüklükte hisse senedi geri alım programı başlatma niyetinde olduğunu da ifade etti. Hisse geri alımı 2023 mali yılı sonuçlarının açıklanacağı 21 Şubat 2024'e kadar tamamlanacak.