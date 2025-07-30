HSBC'nin karı azaldı

İkinci çeyrekte vergi öncesi kar 6,3 milyar dolar ile bir önceki yıla göre %29 azaldı ve 6,99 milyar dolarlık piyasa tahmininin altında kaldı. Gelirler ise 16,67 milyar dolarlık tahminin biraz altında 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Sonuçlar ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'ta başlayacak olan karşılıklı gümrük vergileriyle artan küresel ticaret gerilimlerinin ortasında geldi. HSBC daha önce bu tür korumacı politikaların tüketici ve iş dünyası güveni üzerinde baskı oluşturduğu ve makroekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

CEO Georges Elhedery'nin stratejik revizyonunun bir parçası olarak HSBC, Avrupa ve Amerika'da yatırım bankacılığından çekilmeye devam ederek Almanya ofisindeki bazı hisse senedi pozisyonlarını azaltmayı planlıyor. Bu karar, Ocak ayında Asya ve Orta Doğu dışındaki M&A ve hisse senedi operasyonlarının bazı bölümlerinin kapatılacağının duyurulmasının ardından geldi.

Geçtiğimiz Ekim ayında HSBC, bu yıl 300 milyon dolar tasarruf etmeyi amaçlayan ve Doğu pazarlarına odaklanmasını yansıtan dört bölümden oluşan büyük bir yeniden yapılanma açıkladı.