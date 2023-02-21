Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHSBC'nin vergi öncesi karı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri HSBC'nin vergi öncesi karı arttı

HSBC'nin vergi öncesi karı arttı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC Holdings'in vergi öncesi karı yüzde 92 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

21.02.2023 - 09:53 |
HSBC'nin vergi öncesi karı arttı

HSBC dördüncü çeyrekte vergi öncesi karını 2,7 milyar dolardan 5,2 milyar dolara çıkardı. Beklenti 4,96 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Dördüncü çeyrekte net kar 4,62 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 1,79 milyar dolar olmuştu.

Banka, Kanada operasyonunun satılmasından elde ettiği 10 milyar dolar gelir nedeniyle hissedarlarına hisse başına 0,21 dolar özel temettü verme niyetinde olduğunu da duyurdu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İngilizler duyurdu! Emiliano Martinez bonservis rekoru kırabilir

İngilizler duyurdu! Emiliano Martinez bonservis rekoru kırabilir

Biden sürpriz ziyaret sonrası Polonya'da! 'NATO her zamankinden daha güçlü'

Biden sürpriz ziyaret sonrası Polonya'da! 'NATO her zamankinden daha güçlü'