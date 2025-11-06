IBAN ve SIM kartını başkasına kullandıranlar yandı: Yeni teklif 11’inci Yargı Paketi’nde geliyor!

AK Parti’nin son hazırlıklarını yaptığı 11’inci Yargı Paketi’nin ayrıntıları belli oldu. Peki teklifin içeriğinde neler var? Konuyla ilgili TRT Haber Muhabiri Yiğitcan Karatepe’nin aktardığı bilgiler şu şekilde: “AK Parti 11’inci Yargı Paketi için hazırlıkların sonuna geldi. Dün akşam itibarıyla son teknik toplantı yapıldı. 11’inci Yargı Paketi toplamda 28 ayrı maddeden oluşuyor.

Haberin Devamı

TRAFİKTE KAVGA EDENLERE HAPİS CEZASI

Toplumsal huzurun sağlanması, 18 yaş altındaki suçlulara yönelik düzenlemeler ve bilişim suçlarının 11’inci Yargı Paketi’nde odakta olduğunu ifade etmek gerekiyor. Daha önce 10’uncu Yargı Paketi’nde yer alan süre sorunu nedeniyle çıkarılan bir düzenleme o da hem trafikte kavga edenlere yönelik hem de düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu törenlerde havaya ateş edenlere yönelik. Hapis cezaları artıyor ve yeni hapis cezaları geliyor. Artık meskun mahalde silahla havaya ateş açmanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar olacak.

Bu fiilin düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu törenlerde işlenmesi durumunda ceza yarı oranda artırılacak. Yani 7.5 yıl artırılacak. Yine kurusıkı gibi gaz ve işaret fişeği atan silahlarla işlenmesi durumunda cezanın 6 aydan 3 yıla kadar uygulanacağı, bu suçun toplu törenlerde uygulanması durumunda yarı oranda artacağını ifade edebilirim.

Haberin Devamı

Trafikte yol kesme ve saldırı gibi fiillerde hapis cezası gelecek. Bu da Türk Ceza Kanunu’nda müstakil bir madde olarak ele alınacak. Trafikte başkasına saldıranlar hem yol keserek hem o aracın farklı yöne gitmesine sebep olanlar hapis cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemelerde önemli maddeler var. Suç örgütlerine uygulanan para cezalarının ağırlaştırıldığını ifade edelim. 18 yaş altındaki kişileri suç örgütünde barındıran suç örgütü üyelerine ve yöneticilerine verilecek ceza 1 kat artırılacak.

18 yaş altı suçlularda kasten öldürme suçunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulanması 24 yıl yerine 27 yıla çıkarılacak.

KİRALIK IBAN’A HAPİS CEZASI

Bilişim suçlarına yönelik önemli bir düzenleme de olacak. Kiralık IBAN olarak bilinen ödeme araçlarının başkasına kiraya verilmesi, başkası tarafından kullandırılması hususu yine ayrı bir suç olarak düzenleniyor. Burada da yine 3 yıla kadar hapis cezasını görebileceğiz. Bunun da artık müstakil bir suç olarak düzenlendiğini ifade edelim. Bundan sonra hesabını kendisinden bir başkasına kullandıranlara hapis cezası öngörülecek.

Haberin Devamı

SIM KARTINI BAŞKASINA KULLANDIRANLARA PARA CEZASI GELİYOR

SIM kartların başkasına kullandırılmasına yönelik önleyici tedbirler var. Bir kişinin en fazla 3 SIM kart kullanabilmesi yönünde bir düzenleme 11’inci Yargı Paketi içerisinde yer alması bekleniyor. SIM kartını başkasına kullandıranlara yüksek bir adli para cezası da bu paket içerisinde yer alacak.

TEKLİF NE ZAMAN SUNULACAK?

AK Parti artık son düzenlemeleri yapıyor. Önümüzdeki haftanın sonuna doğru 11’inci Yargı Paketi’nin artık TBMM Başkanlığı’na sunulmasını bekliyoruz.”