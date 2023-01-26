IBM'nin cirosunda 10 yılın en büyük artışı

IBM, 2022 yılının tamamında cirosunu hibrit-bulut stratejisinin desteği ile yüzde 5,5 artırarak 60,53 milyar dolara çıkardı. Hibrit bulut cirosu yüzde 2 artarak 6,3 milyar dolar oldu.

31 Aralık'ta sona eren çeyrek dönemde ciro 16,40 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 16,69 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ancak IBM bazı varlıklarını elden çıkarması ve yıllık nakit hedefine ulaşamaması nedeniyle toplam çalışan sayısının yüzde 1,5'ini oluşturan 3900 çalışanını işten çıkaracağını da duyurdu. İşten çıkarmalar ocak-mart döneminde 300 milyon dolar maliyet getirecek.

IBM, 2022 yılında 10 milyar dolar olan hedefin altında 9,3 milyar dolar nakit akışı sağladı.