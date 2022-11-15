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IEA petrol talebi tahminlerini yükseltti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2022 ve 2023 yılları için küresel petrol talebi tahminlerini yükseltti.

15.11.2022 - 13:01 |
IEA petrol talebi tahminlerini yükseltti

IEA, 2022 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 180 bin varil/gün artırarak 2,1 milyon varil/güne çıkardı.

2023 yılı için ise IEA küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 130 bin varil/gün artırarak 101,4 milyon varil/gün olarak duyurdu.  

2023 yılında küresel petrol arzına ilişkin beklentisini 100 bin varil/gün artırarak 100,7 milyon varil/güne çıkaran IEA, arzın talebin 700 bin varil/gün gerisinde kalacağını öngördü. 

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