IEA petrol talebi tahminlerini yükseltti

IEA, 2022 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 180 bin varil/gün artırarak 2,1 milyon varil/güne çıkardı.

2023 yılı için ise IEA küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 130 bin varil/gün artırarak 101,4 milyon varil/gün olarak duyurdu.

2023 yılında küresel petrol arzına ilişkin beklentisini 100 bin varil/gün artırarak 100,7 milyon varil/güne çıkaran IEA, arzın talebin 700 bin varil/gün gerisinde kalacağını öngördü.