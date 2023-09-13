IEA'dan petrol tahmini

IEA yayınladığı aylık petrol raporunda, "Ancak eylül ayından itibaren OPEC+ üretimindeki kayıp, dördüncü çeyrek boyunca önemli bir arz açığına yol açacak" dedi.

2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 2,2 milyon varil/gün olarak koruyan ve 2023 yılında ortalama talebin 101,8 milyon varil/gün olacağını öngören IEA, 2024 için talepte büyüme tahminini 1 milyon varil/gün olarak sürdürdü ve toplam ortalama talebin 102,8 milyon varil/gün olacağını tekrarladı.

Küresel petrol arzı için 2023 büyüme tahminini 1,5 milyon varil/gün olarak koruyan ve ortalama arzın 101,6 milyon varil/gün olacağını öngören IEA 2024 yılı için arzda artış beklentisini 200 bin varil/gün yükselterek 1,7 milyon varil/güne çıkardı. 2024'te ortalama arzı 103,3 milyon varil/gün olarak tahmin etti.