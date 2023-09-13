IEA'dan petrol tahmini
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), OPEC+ tarafından arz kesintilerinin 2023 sonuna kadar uzatılmasının dördüncü çeyrekte önemli bir arz açığına yol açacağını öngörürken, bu yıl ve önümüzdeki yıl için talep artışı tahminlerini değiştirmedi.
IEA yayınladığı aylık petrol raporunda, "Ancak eylül ayından itibaren OPEC+ üretimindeki kayıp, dördüncü çeyrek boyunca önemli bir arz açığına yol açacak" dedi.
2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 2,2 milyon varil/gün olarak koruyan ve 2023 yılında ortalama talebin 101,8 milyon varil/gün olacağını öngören IEA, 2024 için talepte büyüme tahminini 1 milyon varil/gün olarak sürdürdü ve toplam ortalama talebin 102,8 milyon varil/gün olacağını tekrarladı.
Küresel petrol arzı için 2023 büyüme tahminini 1,5 milyon varil/gün olarak koruyan ve ortalama arzın 101,6 milyon varil/gün olacağını öngören IEA 2024 yılı için arzda artış beklentisini 200 bin varil/gün yükselterek 1,7 milyon varil/güne çıkardı. 2024'te ortalama arzı 103,3 milyon varil/gün olarak tahmin etti.