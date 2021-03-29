İhracat 2021 Raporu tanıtıldı

Gülle, İhracat 2021 Raporu'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarına hazırlanmak için geleceği bugünden görmek gerektiğini, bu yönde çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Gerek ihracatçılar gerekse tüm dünya için zorlu geçen 2020 yılında yaşananlardan bahseden Gülle, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ekonomideki en ciddi durgunluğun yaşandığını, ancak Türkiye'nin böylesine zorlu bir dönemde yılı büyümeyle kapatan iki G-20 ülkesinden birisi olduğunu, tüm sıkıntılara rağmen üretimi, ihracatı hiçbir zaman durdurmadıklarını anlattı.

Gülle, bu süreçte, ihracatçı birlikleriyle 54 ülkede, 62 sanal ticaret heyetiyle binlerce ihracatçıyı yabancı alıcılarla buluşturduklarını, 10 sanal fuar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Artık geleneksel bir yapıya kavuşan raporun üçüncüsünü, yeni vizyonlarını ve yol haritalarını paylaştıklarını aktaran Gülle, raporun bu yılki temasının; "Küresel Tedarik Zincirindeki Dönüşüm Süreci" olduğunu ifade etti.

Gülle, ülkelerin, salgınla birlikte tedarik zincirinde tek bir kaynağa bağlı olmanın olumsuzluklarını tecrübe ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya, artık tek bir bölgeden, fabrikadan çıkan ürünlere bağımlı olamayacağının farkında. Tedarik krizinin zirve yaptığı anlarda ülkemiz alternatif bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı. Raporumuzda, bu değişimin doğru anlaşılması anlamında ihracatçımıza yol göstermek için yaptığımız çalışmaları paylaştık. Raporumuz bünyesinde dört ana başlıkta, küresel ekonomi ve Türkiye'nin 2020 performansı ve 2021 beklentilerini, küresel ticarette orta ve uzun vadeli trendleri, küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm sürecini ve meclisimizin 2021 ajandasını paylaştık."

"Türkiye, tedarikte Avrupa için en önemli potansiyel ülke"

İsmail Gülle, raporu yayımlamadaki amaçlarının, "dünya ticaretinde ve ekonomisinde değişimin ve dönüşümün bu denli hızlı olduğu bir dönemde, ihracatçıların dünden ve bugünden kopmadan, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlamak" olduğunu söyledi.

Raporda yer alan sektörel ve hedef pazar bazlı orta ve uzun vadeli projeksiyonlarla ihracatçıların sektörlerinde potansiyeli yüksek pazarlara yönelmelerini hedeflediklerini dile getiren Gülle, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemiz, küresel tedarik yapılarındaki değişimden en çok yararlanabilecek ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizin sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliğiyle gelişmiş yan sanayine sahip olması, esnek ve hızlı üretim yapısı, yüksek ürün standartları ve standartlarda AB ile uyumu, güçlü lojistik firmalara ve hizmetlere sahip olması, yüksek liman ve taşımacılık kapasitesi ile gelişmiş ihracat finansman olanaklarının bulunması, Türkiye'nin tedarikte Avrupa için en önemli potansiyel ülke olduğunu gösteriyor.

2035'te en yüksek ihracat artışı havacılık ve savunma sanayisinde bekleniyor

TİM Başkanı Gülle, 2025-2030 ve 2035 için küresel ticaret ve ekonomi projeksiyonlarına raporda yer verdiklerini belirterek, gelecek 15 yılda ihracatın büyük bir ivmeyle artacağını beklediklerini söyledi.

Çok sayıda sektör için büyük bir fırsat döneminin arifesinde olduklarının altını çizen Gülle, şu bilgileri verdi.

"Sektörel anlamda yaptığımız hesaplamalara göre, 2035'te ülkemiz ihracat artışının en yüksek olacağı sektörün yüzde 425 artışla 'savunma ve havacılık sanayi' olmasını bekliyoruz. Onu yüzde 297 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 179 ile makine ve aksamları, yüzde 164 ile halı ve yüzde 156 ile mücevher sektörlerinin takip edeceğini öngörüyoruz. Küresel talep noktasında ise 2025'te ilk 3'te yer alması beklenen sektörler sırasıyla, 'kimyevi maddeler ve mamulleri', 'elektrik elektronik' ve 'otomotiv endüstrisi' sektörleri olurken, 2035 yılında da sıralamanın değişmemesini bekliyoruz."

Gülle, ihracatçılardan bu projeksiyonların üzerine çıkmasını beklediklerini, projeksiyonların üzerine çıkabilmek için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

Her ay 1.500 firmanın ihracat ailesine katıldığını aktaran Gülle, son 6 aylık ihracatın 100 milyar doları aştığını, göreve geldiklerinden bu yana yıllık ihracat hedeflerini aştıklarını anlattı.

Türkiye Lojistik Portalı geliyor

İsmail Gülle, lojistikte küresel olarak yaşanan sorunları dikkatle takip ettiklerinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Bu küresel soruna ulusal bir çözüm getirmek adına hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı'mızı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz. Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak. Önümüzdeki günlerde portalın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca, 'turkiyelojistikportalı.com'da hazırladığımız ankete katılarak platformun geliştirilmesine katkı sağlanabilir."

"Bu yıl ihracat rakamlarının hedeflerimizin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz"

TİM Başkanı Gülle, KOBİ'lerin ihracatçı olmasına ilişkin bir soru üzerine, bu konuda adeta bir seferberlik içerisinde olduklarını söyledi.

İhracat hedeflerinin sürekli değiştiğine ve revize edildiğine ilişkin bir soru üzerine Gülle, 500 milyar dolarlık hedefi ilk açıkladıklarında dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı amaçladıklarını, ancak aradan geçen sürede küresel anlamda ciddi sıkıntıların yaşandığını, ABD, Çin ve Rusya'da olumsuzlukların görüldüğünü, 2020'de küresel salgının başladığını anlattı.

Gülle, "Sorunları günün içerisinde yaşayarak çözümleri üretiyoruz. Bu çözümler içerisinde belirsizlikleri mümkün olduğu kadar gidermek için çalışıyoruz. Bu süreci iyi yönettik. Arz-talep zincirindeki yerimizi bozmadık. Hiçbir işletmemiz bu yüzden, salgın nedeniyle, kapatılmadı. İşi olan herkes cumartesi-pazarları dahi üretimi durdurmadı. 6 aylık ihracatımız 100 milyar doları aştı. Cumhuriyet tarihinin rekorlarını çok kırdığımız için bunlar arada kaynıyor olabilir. Hedeflerimizde aslında çok büyük sapma yok." açıklamasında bulundu.

Geçen yıl 165 milyar dolar olan hedeflerini aştıklarını dile getiren Gülle, "Bu yıl 184 milyar dolar... İnanıyorum ki, şu anda birinci çeyrekteki rakamlar yakında açıklanacak, hedef üzerinde gerçekleşecek. İhracatımızın birim fiyatının bu ay itibarıyla arttığını ve fiyatların yükseldiğini, tonajların arttığını göreceğiz." diye konuştu.

Aşıyla ilgili bir soru üzerine Gülle, aşılamayla birlikte ihracatçıların faaliyetlerinin hızlanacağını söyledi.

Gülle, Suudi Arabistan ile olumlu adımların atıldığını gördüklerini ancak bunun henüz rakamlara yansımadığını bildirdi.