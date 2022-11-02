İhracat ekim ayında rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bahçelievler'de bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Konuşmasının başında küresel ekonomideki durgunluğa ve enerji krizine vurgu yapan Bakan Mehmet Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirmiş ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmıştır. Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-ekim dönemi ihracatımız ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiştir. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız ekim ayında 29,3 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 26'sı enerji ithalatı kaynaklıdır.

Benzer şekilde ocak-ekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde 51'i enerji ithalatından kaynaklanmıştır. Bu dönemde enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Söz konusu artış ocak-ekim döneminde de devam etmiş olup, toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artarak 15,2 milyar dolara yükselmiştir. Öte yandan paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bu yılın ilk on ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur" dedi.

"HİZMET İHRACATINI MAL İHRACATINDAN AYRI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasıyla ilgili Bakan Muş, "Hizmet ihracatını mal ihracatından ayrı düşünmüyoruz. Hizmetler sektörü, mal ihracatının küresel gelişmelerden olumsuz etkilendiği dönemlerde ekonomiyi dengeleyen önemli bir güçtür. Bu doğrultuda hizmet ihracatımız, bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 66'lık artışla 52,5 milyar doları yakalayarak mal ihracatına pozitif katkı sağlamıştır. Nitekim, dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimiz değil müteahhitlik hizmetlerimiz, yazılımlarımız, dizilerimiz, sinema filmlerimiz ve sağlık hizmetlerimiz de ihraç edilmektedir. Bu kapsamda hizmet ihracatımızın artışı ve firmalarımızın rekabetçiliklerini güçlendirebilmek için 2012 yılından bu yana hizmet ihracatçılarımız desteklenmekte olup, destek mevzuatımız güncel gelişmelere uygun olarak 2022 Nisan ayında güncellenmiştir" şeklinde konuştu.

"BİRİLERİ LAF VE POLEMİK ÜRETİRKEN BİZ ÇALIŞIYORUZ"

Ekonomik hedeflerle ilgili Bakan Muş, "Birileri laf ve polemik üretirken biz çalışıyoruz, iş üretiyoruz. Vatandaşlarımızın ve ülkemizin refahını artırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çabalıyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat temelli politikaları hayata geçiriyoruz. Bir yandan ülke içinde sanayiyi ve yatırımları artırmaya çalışırken, diğer yandan ürettiğimiz ürünleri yurt dışında yeni pazarlara satabilmenin yollarını arıyoruz. İşte bakın uzak ülkeler stratejisini bunun için açıkladık. Mevcut ihracat desteklerimizi güçlendirdik, ihracat ve e-ihracata yönelik yeni destek paketleri ekledik. İhracatçımızın finansmana erişimini kolaylaştıran İGE'yi bunun için kurduk. Ayrıca yeni finansman modelimizle ihracatçılarımızın kredi kabiliyetini artıracağız" dedi.