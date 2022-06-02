İhracat mayıs ayında rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldığını söyledi.

Bakan Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. Türkiye ekonomisi 2021'de yakaladığı büyüme ivmesini 2022'de de sürdürecek.

2022 yılının ilk 5 ayında en yüksek aylık ihracatına ulaşarak rekorlar kırmış olduk. Mayıs ayı dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre yüzde 31.1 artışla 48.6 milyar dolara yükselmiştir. Mayıs ayı ithalatımız ise 29.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi 6.9 milyar dolarlık pay ile bu ay ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur.

Ocak-mayıs dönemi ihracatımız enerji hariç 96.8 milyar dolara ulaşmış olup, dış ticaret hacmimiz 202.8 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 91.3 düzeyinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. 242.6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz."