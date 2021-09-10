İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 yükseldi.

Endeks, Temmuz 2020'ye kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 32, yakıtlarda yüzde 71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 30,3 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 63,5, yakıtlarda yüzde 67,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,5 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi yüzde 3,8 azaldı

İhracat miktar endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, yakıtlarda yüzde 29,8 değer kazandı.

İthalat miktar endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 10,3 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, yakıtlarda yüzde 2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,4 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda 147,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalarak temmuzda 143,1’e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Temmuz 2020’de 126,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak, bu yılın aynı ayında 142,7’ye çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda 106,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,1 azalarak, temmuzda 106 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Temmuz 2020’de 110,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2 artışla bu yıl temmuzda 112,9’a yükseldi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Temmuz 2020’de 104,1 olan dış ticaret haddi, 12,5 puan azalarak bu yılın temmuz ayında 91,6 oldu.