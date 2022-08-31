İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,6 arttı.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %26,6 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri %26,6, hizmet faaliyetleri %18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %11, sanayi %7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5,3, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, diğer hizmet faaliyetleri %1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,9 ile inşaat sektörü ise %10,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,3 yükseldi.

GSYH 2022 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 3 TRİLYON 418 MİLYAR 967 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %22,5 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu %4,7 yükseldi.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %16,4, İTHALATI İSE %5,8 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,4, ithalatı ise %5,8 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %66,4 ARTTI



İş gücü ödemeleri 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66,4, net işletme artığı/karma gelir ise %134,7 arttı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %25,4 OLDU



İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde %32,6 iken bu oran 2022 yılında %25,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %49,2 iken %54 oldu.