İlk 100 birimden 96'sı yükseldi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin satış dalgasıyla Pazar günü 9,958 dolar ile 10 bin doların altını gördükten sonra toparlandı ve son 24 saatte, yüzde 0.63 artışla 10,197 dolara çıkarak yeniden 10 bin doların üzerine döndü. dolara karşılık gelen yüzde 9.01 düşüşle 10,322.18 dolara geriledi ve birimin piyasa hacmi de 184.04 milyar dolardan sekerek 188.47 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi, yoğun alımların da etkisiyle, son 24 saatte 158.98 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de, Çarşamba günü yükseldiği 388.89 milyar dolardan, 326.59 milyar dolara çekildi.

Toplam 6,768 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,513 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.63 artışla 10,197.84 dolar,

2.Ethereum yüzde 6.64 artışla 346.88 dolar,

3.Tether yüzde 0.03 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.93 artışla 0.23 dolar,

5.Chainlink yüzde 20.14 artışla 12.34 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0.92 artışla 226.13 dolar,

7.Polkadot yüzde 14.72 artışla 4.48 dolar,

8.Binance Coin yüzde 16.90 artışla 22.20 dolar,

9.Litecoin yüzde 1.47 artışla 47.86 dolar

10.Bitcoin SV yüzde 3.38 artışla 166.49 dolardan işlem görüyordu.

Emtia stratejisti Mike McGlone, Bitcoin'in 10 bin doların altını test etmeden önce, Bitcoin'in 10 bin doların altında kalmayacağını öngördü.

McGlone Twitter üzerinden, hisse senetlerinin yükselmeye devam ettiğini, yeni zirvelere ulaştıklarını, merkez bankalarının ekonomilere müdahalelerinin daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekti:

"Finansal belirsizlik ve teşvikler birçok varlığın dönüm noktasına ulaşmasına neden olabilir. Parasal genişleme ve bütçe açıkları, altının gücünü daha da artıracak nedenler…"

Cointelegraph'a göre daha önce analistler, Mart ayından bu yana yapılan manipülasyon nedeniyle hisse senedi piyasalarının değerinin artık önemli olmadığını varsayıyordu.

Altın ve Bitcoin, Temmuz ayından bu yana fiat para birimlerindeki belirsizlikten kazanç elde etmişti.